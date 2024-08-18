Dörtyol\'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen motosiklet, karşı şeride geçtiği anda karşıdan gelen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanan 2 motosiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan 2 motosiklet sürücüsünü, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - HATAY