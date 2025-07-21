Dörtyol\'da Sıkışan Sokak Köpeği İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeği bir evin bahçe duvarındaki demir korkulukların arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, herhangi bir yara almadığı belirlenince doğal ortamına bırakıldı. - HATAY