Dörtyol'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tıra Para Cezası

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte tehlikeli yük taşıyan tıra bin 440 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan Mustafa Kemal Duduoğlu Bulvarı üzerinde tehlikeli yük taşıyan tır, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Trafikte paniğe neden olan tırın o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; tırın üzerindeki yükün yan yatmış bir şekilde taşındığı kameraya yansıdı. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, tehlikeli yükle yolculuk yapan tırın sürücüsüne bin 440 TL para cezası uyguladı. - HATAY