Dörtyol'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tıra Para Cezası - Son Dakika
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Dörtyol'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tıra Para Cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tehlikeli yük taşıyan bir tıra, trafikte paniğe neden olduğu gerekçesiyle bin 440 TL para cezası uygulandı. Tırın üzerindeki yan yatmış yük, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Dörtyol Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek tır sürücüsüne ceza kesildi.

24.07.2024 08:50
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte tehlikeli yük taşıyan tıra bin 440 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan Mustafa Kemal Duduoğlu Bulvarı üzerinde tehlikeli yük taşıyan tır, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Trafikte paniğe neden olan tırın o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; tırın üzerindeki yükün yan yatmış bir şekilde taşındığı kameraya yansıdı. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, tehlikeli yükle yolculuk yapan tırın sürücüsüne bin 440 TL para cezası uyguladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tıra Para Cezası - Son Dakika

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