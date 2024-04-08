Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Tofaş araç adeta kağıt gibi ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Payas istikametinden Dörtyol istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 31 SK 618 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı Toyota marka araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntkülerde Tofaş'ın adeta kağıt gibi ezildiği görüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da Tofaş araç çarpışma sonucu ezildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E., Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Feslek Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki trafoya çarparak durdu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi.
Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, bayram alışverişi nedeniyle oluşan yoğunlukta birçok kavşak ve bulvarda görev aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde ve sokaklarda araçları yönlendirirken, şüpheli görülen araçlar da durdurularak denetlendi. Uygulamalar bayram sonuna kadar yoğun şekilde devam edecek.
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