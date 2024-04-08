Dörtyol\'da Tofaş araç çarpışma sonucu ezildi, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da Bayram Öncesi Trafik Yoğunluğu

Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, bayram alışverişi nedeniyle oluşan yoğunlukta birçok kavşak ve bulvarda görev aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde ve sokaklarda araçları yönlendirirken, şüpheli görülen araçlar da durdurularak denetlendi. Uygulamalar bayram sonuna kadar yoğun şekilde devam edecek.