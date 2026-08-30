Dörtyol'da Yangında 3 Kişi Kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangında, içeride bulunan 3 kişi ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle evde bulunan 3 kişi, alev ve dumandan etkilenmeden tahliye edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması tamamlandı. Yangında ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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