Doruk Madencilik İşçileri Açlık Grevinde 8. Gün - Son Dakika
06.05.2026 02:23
Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen işçiler, maaş ve tazminat alacakları için açlık grevi yapıyor.

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi eylemi 8'inci gününde de devam ediyor.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi eylemlerine 8 gündür devam ediyor. Eylem nedenlerinin arasında maaş alacaklarının yanı sıra yıllardır devam eden hak kayıplarının yer aldığını belirten işçiler, sorunlarının çözüme kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Doruk Madencilik işçileri açlık grevinin 8'inci gününde Enerji Bakanlığına yürümek istedi. Ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler yürüyüşe başlamalarının ardından polisin biber gazı ile müdahalesi ile karşılaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

