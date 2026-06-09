Dorukhan Büyükışık cinayetinde son firari yakalandı - Son Dakika
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Dorukhan Büyükışık cinayetinde son firari yakalandı

Dorukhan Büyükışık cinayetinde son firari yakalandı
09.06.2026 16:15
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2018'de kaybolan Dorukhan'ın cinayetinde son şüpheli İbrahim Kazmacı Kapıkule'de yakalandı.

İzmir'de 2018 yılında cansız bedeni bulunan ve babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın yıllar süren hukuk mücadelesi sonucu cinayete kurban gittiği anlaşılan Dorukhan Büyükışık dosyasında beklenen gelişme yaşandı. Olayın son firari şüphelisi İbrahim Kazmacı, yurt dışından Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonla birlikte cinayet soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kalmadı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de bir inşaat şantiyesinde 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulunmuş, olay kayıtlara ilk etapta 'yüksekten düşme' ve 'intihar' şüphesiyle geçmişti. Ancak acılı baba Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın mücadelesi, kendi imkanlarıyla topladığı deliller, kamera kayıtlarındaki çelişkiler ve hazırlatılan uzman raporları neticesinde olayın intihar değil, cinayet olduğu ve sonrasında delillerin karartılmaya çalışıldığı ortaya çıkarılmıştı. Soruşturmanın cinayet eksenine kaymasıyla birlikte geniş çaplı operasyonlar başlatılmış ve çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinleştirilmiş soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonuç verdi. Şüpheli ölümü yıllar sonra cinayet dosyasına dönüşen Dorukhan Büyükışık olayının aydınlatılmasına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki istihbarat çalışmaları neticesinde, bir süredir yurt dışında firari durumda bulunan şüpheli İbrahim Kazmacı'nın Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Kapıkule'de jandarmaya yakalandı

Harekete geçen güvenlik güçleri, bugün Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yurt dışından gelerek pasaport kontrolü ve giriş işlemi yapmak isteyen Kazmacı, sistemde düşen yakalama kararı üzerine sınır kapısı yetkilileri ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Yakalanan son firari ile birlikte, olaya karıştığı veya delilleri kararttığı iddiasıyla hakkında adli makamlarca yakalama kararı çıkarılan tüm şüpheliler adalete teslim edilmiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dorukhan Büyükışık cinayetinde son firari yakalandı - Son Dakika

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