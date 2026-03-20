Döşemealtı'nda Etil Alkol ve Silahlar Ele Geçirildi

20.03.2026 22:34
Antalya'da jandarma, ruhsatsız silahlar ve 160 litre etil alkol ele geçirdi, soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 160 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Ö.C. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 160 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

