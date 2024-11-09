Dövme Sildirme İşleminde Yanık İddiası - Son Dakika
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Dövme Sildirme İşleminde Yanık İddiası

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Esenyurt'ta dövme sildiren kadın, işlem sırasında kolunun yandığını ve mağdur olduğunu belirtti.

09.11.2024 10:39
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Esenyurt'ta güzellik merkezinden dövme sildirme işlemi yaptıran kadın, "Kolumu yaktılar"

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta dövme sildirmek için bir güzellik merkeziyle anlaşan kadın, iddiasına göre işlem sırasında 2.derece yanıkla karşılaştı.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre yaklaşık 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ isimli kadın, üçüncü seansın ardından kolunun belirli bir kısmının yandığını fark eti. Bunun üzerine hastaneye giden Özüağ, kolunun durumunun normal olmadığını öğrendi. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi. Tedavi masrafları ile ilgili iş yeri sahibi M.A. ve ara bulucu ile anlaşmadığını ifade eden Özüağ, mağdur olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili konuşan Özlem Özüağ, "Ben Esenyurt'ta ikamet ediyorum. Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler. Üçüncü seanstan sonra hastaneye gittim. Doktorum bu sürecin normal olmadığını söyledi ve rapor verdi. Rapor ile beraber gidip şikayette bulundum. Daha sonra iş yeri ile sağlığımla alakalı uzlaşmaya çalıştım. Hiçbir şekilde bu tedaviyi takip etmediler. Beni mağdur ettiler. İş yeri sahibi benim tedavimi karşılamadı. 7-8 aydır mağdurum. Ben tedavimi yaptırmasını istiyorum. Beni mağdur etmemesini istiyorum. Bana 'Gel, ben seni tedavi ettireceğim' diyor. 400 bin lira, 500 bin lira vereceğini söylüyor. Ben daha iyi bir hastane buldum. Çünkü ben iş yeri sahibine güvenmiyorum. Beni bu şekilde mağdur etti ve zarara uğrattı. Ben kendime daha profesyonel bir doktor buldum ve kendisine güvenmediğimi de söyledim. Masraflarımın karşılanmasını istedim ama bana yardımcı olmadı. 'Ben seni mahkeme yoluna davet ediyorum' dedi. Ben de tamam diyerek konuyu kapattım. Şikayette bulundum. Daha sonra beni ara bulucu aradı. Ben onlara bir teklif verdim ve bunu kabul etmedi. 'Ben seni doktora götüreceğim. Muayene ettireceğim. Süreç ne kadar sürerse ve ne kadar tutarsa bunu ödeyeceğim' dedi ama dönmedi ve arayıp sormadı. Mağdurum. Kolumun dokuları ölmüş. Tendonlar bozulmuş. Damarlarım belli oluyor. Kendisi benim bu konuda hatalı olduğumu söyledi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Esenyurt, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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