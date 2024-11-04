Down Sendromlu Deha, Polis Telsizi ile Anons Yaptı

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Down sendromlu genç, polis telsizi ile anons etti

Polis eşlerinin el emekleri, göz nuru ürünler yoğun ilgi gördü

BARTIN - Bartın'da Polis Eşleri Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan down sendromlu Deha Kartal, programda Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'dan izin isteyerek, polis telsizi ile anons etti. Polislerin kısım ve telsiz kodlarını ezbere bilen Deha, yaptığı anonslarla ekipleri yönlendirdi.

Bartın'ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi'nde polis eşlerinin gerçekleştirdiği etkinlikte polis eşlerinin el emeği, göz nuru ürünler sergilendi. Pasta, böreklerden tatlı ve hamur işlerine, ahşap dekorasyon malzemelerinden tel kırma, örgü ve el işlerine kadar bir çok ürünün sergilendiği etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Etkinlikten elde edilecek gelir ile şehit polis çocuklarının ihtiyaçları karşılanarak, üniversiteli gençlere destek verileceği belirti.

Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Zeynep Topçu, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Amasra İlçesi Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, polis müdürleri, amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Stantları gezerek ürünleri test eden Vali Nurtaç, cadde üzerindeki esnafları da dolaşarak, bereketli satış temennisinde bulundu. Bartınlara destek çağrısında bulunan Vali Nurtaç Arslan, "Derneğimiz her yıl düzenli olarak, bu etkinliği düzenliyor. Gelirlerini ise şehit polis çocuklarına, üniversite okuyan gençlere ve ihtiyacı olanlara ulaştırmak amacıyla bu tür faaliyetler düzenliyor. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirdikleri için İl Emniyet müdürümüz ve eşi İlçe Emniyet Müdürümüz, başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm Bartınlıları destek vermeye davet ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile eşi Amasra Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ise, her şartta görev yapan Türk polisinin her zaman sosyal etkinlikler de gerçekleştirdiğini ifade ederek "Ürünlerimiz tamamen el yapımı. Biz tabi 'önce vatan gerisi teferruat mantığı ile hareket ettiğimiz için, işimizde de, aşımızda da, ailemizde de onu gözeterek hareket ediyoruz" diye konuştu.

Down sendromlu Deha polis telsizi ile anons etti.

Cadde üzerinde polis eşlerinin düzenlediği etkinliğe katılan down sendromlu Deha Kartal, programda Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ı görünce telsiz ile anons etmek için izin istedi. Anons iznini koparan bir polis edası ile telsiz anonsu yaparak ekipleri yönlendirdi. Polis hayranlığı ile bilinen Deha'nın polislerin görev yaptığı birimler ile telsiz kodlarını ise ezbere bilmesi dikkat çekti. Gördüğü polislerin ve gazetecilerin telsizlerinden anons yapmak isteyen Deha, çevresindekilere eğlenceli anlar yaşattı. Engeli Deha Kartal'ın babasının da emekli polis olduğu öğrenildi.

Gün boyu süren etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini görürken, Salı günü akşamına kadar el emeği göz nuru ürünlerin satışa sunulacağı belirtildi.