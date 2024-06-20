Down sendromlu genç kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonetin çarptığı 38 yaşındaki down sendromlu Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ve aracı aranıyor.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köprü altında yürüyen 38 yaşındaki down sendromlu Mustafa Öztürk'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Kaza sorası kamyonet olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde down sendromlu Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşadığı mahallede 'Kocatepe'nin gülü' olarak bilinen Öztürk'ün cenazesi, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan yasal işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kocatepe Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ve aracı aranıyor

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürerken kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet ve sürücüyü bulmak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP