Dr. Çağdaş Özdemir Tutuklandı
Dr. Çağdaş Özdemir Tutuklandı

20.04.2026 22:14
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Dr. Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir, Elazığ'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir de, savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bursa'dan Tunceli'ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan Özdemir, 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçundan tutuklandı.

Tunceli Adliyesi'nden çıkartılan Özdemir, Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Sağlık kontrolü için ilk olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Özdemir, güvenlik amacıyla hastanenin arkasından içeriye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, ardından ekipler tarafından cezaevine götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

