Otomobiliyle drift atan sürücü kendisini uyaran vatandaşlara tehditler savurdu: O anlar kamerada
ANKARA - Başkent'te aracıyla drift atan sürücü kendisini uyaran vatandaşları tehdit edip olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak İlçesi Akşemseddin mahallesi Gönül çarşısı önünde meydana geldi. Mercedes marka otomobiliyle cadde üzerinde drift atan bir sürücü, çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Vatandaşların polisi araması üzerine, drift atan şahıs aracından inerek tehditler savurmaya başladı. Polisin geleceğini duyan şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Drift Atan Sürücüden Tehdit - Son Dakika
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