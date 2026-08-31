Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza
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Karabük'te drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, ehliyeti alındı.

Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin TL para cezası kesildi.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki 301 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü otomobil ile sokak üzerinde drift atarak çevredeki araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürdü.

Durumu fark eden polis ekipleri, otomobili İl Emniyet Müdürlüğünün arka caddesinde durdurdu. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Otomobilin sokakta drift attığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, çevrede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosikletiyle şov yaparken devrildi

Diğer yandan rampada motosikletiyle şov yapmaya çalışan genç, dengesini kaybederek devrildi.

Olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Rampada motosikletiyle şov hareketleri yaparak ilerleyen genç, bir süre sonra dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yola düştü. Kazayı gören çevredeki bir vatandaş, gencin yardımına koştu. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün şov yapmaya çalıştığı, ardından kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte devrildiği anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Kaza, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika

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