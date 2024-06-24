Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

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Drift atan sürücü kamerada: 32 bin TL ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Gaziantep'te drift atan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede Aydınlar Mahallesi'nde bir aracın trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı tespit edildi. Drift attığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine de 60 gün el konuldu.