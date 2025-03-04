Drift Atan Sürücüye 81 Bin TL Ceza

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Büyükçekmece'de trafikte drift atan sürücüye 81 bin 305 TL idari para cezası

İSTANBUL - Büyükçekmece'de drift atarak ilerleyip trafiği tehlikeye sokan şahsa 81 bin 305 TL idari para cezası kesildi.

Büyükçekmece Akyurt Caddesinde 2 Mart 2025 tarihinde 34 HDZ 025 plakalı araç sürücüsü trafikte drift atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan kişi yürekleri ağza getirdi. Trafiğin tehlikeye düşürüldüğü o anlar sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışma da kimlik bilgilerini tespit ettiği C.C isimli sürücü yakalandı.

Sürücüye, "Standart dışı plaka takmak, film cam, standart dışı sünspansiyon takmak, abart egzoz,sürücü belgesiz araç kullanmak, drift atmak maddelerinden toplamda 81 bin 305 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Ayrıca 34 HDZ 025 plakalı araçta 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca C.C isimli şahıs "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan hakkında adli işlemler yapılması için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.