Drift Yapan Sürücü Esnafı Yaraladı

Samsun'da drift yaptığı için polis ekiplerinin peşine düştüğü ehliyetsiz sürücü, sanayi sitesinde iş yeri önündeki esnafa ve park halindeki bir otomobile çarpınca yakalandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan esnaf ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ehliyetsiz, aracı ise plakasız ve abartı egzozlu çıktı.

Kaza, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi ile 26. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç B. idaresindeki 55 ARN 168 plakalı otomobil, İlkadım ilçesi Kefeli Bulvarı'nda drift atıp trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ihbar edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli şahin ekipleri sürücüyü durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan Miraç B. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Eski Sanayi Sitesi'ne giren sürücü, iş yerinin önünde arkadaşıyla sohbet eden mobilyacı esnafı Aydın Ergül'e (61) ve park halindeki 55 AJA 088 plakalı otomobile çarptı. Çarpma anında arkadaşı tarafından çekilerek aracın altında kalmaktan son anda kurtarılan Ergül, yaralı halde ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esnafın iş yerinin kepengi de hasar gördü.

Ehliyetsiz, plakasız ve abartı egzozlu çıktı

Kaza sonrası gözaltına alınan Miraç B.'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracının arka plakasının olmadığı ve araçta abartılı egzoz bulunduğu belirlendi. Trafik ekipleri sürücüye 98 bin lira para cezası uyguladı. Zanlı, işlemleri için Irmak Polis Merkezine götürüldü. - SAMSUN