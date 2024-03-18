Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 40 bin 52 TL para cezası - Son Dakika
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Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 40 bin 52 TL para cezası

Beylikdüzü'nde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 40 bin 52 TL idari para cezası verildi. Sürücü ayrıca drift yapma suçundan 60 gün trafikten men edildi. M.İ.A polis ekipleri tarafından tespit edildi ve toplamda 40 bin 52 TL idari trafik para cezasıyla cezalandırıldı.

18.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:13
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- Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 40 bin 52 TL para cezası

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 40 bin 52 TL idari para cezası verildi. Sürücü ayrıca drift yapma suçundan 60 gün trafikten men edildi.

Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüsü M.İ.A polis ekipleri tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yapılan çalışma sonucu 35 KBN 99 plakalı aracın sürücüsü M.İ.A yakalandı.

40 bin 52 TL idari trafik para cezası

Sivil Trafik Ekiplerinin yakaladığı M.İ.A'ya 'Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak' suçundan 32 bin 233 TL, "saygısızca araç kullanmak suçundan" 690 TL, "çevreyi rahatsız edecek derecede abartı egzoz" suçundan 6 bin 439 TL ve "Sigortasız Araç Kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 40 bin 52 TL idari trafik para cezası verildi.

Trafikten men edildi

Ayrıca, M.İ.A, drift atma suçundan 60 gün süreyle trafikten men edildi. M.İ.A hakkında ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 40 bin 52 TL para cezası - Son Dakika

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