Dronla Yakalanan Ehliyetsiz Sürücüye Ceza
06.05.2026 01:18
Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü, dronla takip edilince ceza aldı; toplam 80 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü, trafik denetimini fark edince aracını büfe önüne park edip denetimin bitmesini beklemek için bölgeden uzaklaştı. Dronla takip edildiğinden habersiz aracının yanına dönen sürücü, trafik ekiplerini karşısında bulurken, kendisine ve araç sahibine 40'ar bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında trafik ekiplerini fark eden bir sürücü, aracını yol kenarındaki büfenin önüne park etti. Araçtan inen sürücü, denetimin bitmesini beklemek için yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Sürücünün bu hareketleri, polis dronunun kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Bir süre çevrede dolaşan sürücü, dronla takip edildiğinden habersiz şekilde aracının yanına geri döndüğünde karşısında trafik ekiplerini buldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 40 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

