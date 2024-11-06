Dubai Çikolatası Hırsızlığı Kamerada

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Dubai çikolatası çalan şahıs kamerada

AKSARAY - Aksaray'da akaryakıt istasyonunun marketine gelen motosiklet sürücüsü kafasındaki kaskla girdiği markette Dubai çikolatasını cebine attı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda şahıs aldığı sakızın ödemesini yapıp kayıplara karıştı.

Olay, Şamlı Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle istasyonun marketine gelen şahıs, motorunu park edip markete girdi. Kafasındaki kaskla girdiği marketin rafındaki çikolataları bir süre inceleyen şahıs Dubai çikolatasını alarak cebine koydu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın çikolataları incelediği ve çikolatayı cebine attığı görülüyor. Ardından bir sakız alıp kasaya giden şahıs sakızın ödemesini kredi kartı ile yapıp, geldiği plakasız motosikletle marketten ayrıldı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlisi güvenlik kamerasında yaptığı incelemede hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.