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Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü - Son Dakika
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Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir kişi, kavga ettiği karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürttü. Kadının cesedi çıplak ve parçalanmış şekilde bir su tankında bulunurken, şahıslar tecavüzün ardından kadını tuğla ile ezerek öldürdüğünü itiraf etti. Şahıslar, ağabeylerinin talimatları doğrultusunda plan yaptıklarını, kendilerine para teklif ettiğini söyledi.

Dubai\'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
25.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:53
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Dubai'de bir kişi kavga ettiği karısını kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü.

KARISINI KARDEŞLERİNE TECAVÜZ ETTİRİP ÖLDÜRTTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir adam kavga ettiği karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürdü. Vahşet, kadının ailesinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Kardeşlerden 4'ü yakalanırken, cinayeti sorguda itiraf ettiler.

Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

TECAVÜZDEN SONRA KAFASINI UĞLA İLE EZMİŞLER

Şahıslar, panayıra gitme bahanesiyle kandırdıkları kadına tecavüz ettikten sonra kafasını tuğla ile ezerek öldürdüğünü söyledi. Kadının parçalanmış cesedi su tankında bulundu. Şahıslar, abilerinin para teklif ettiğini, planı birlikte yaptıklarını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü - Son Dakika


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