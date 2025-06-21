Düğün Konvoyu Trafiği Aksattı

Karabük'te şehir merkezinden geçen düğün konvoyu klakson sesleriyle hem trafiği aksattı hem de sınavdaki öğrencilerin dikkatini dağıttı.

Olay, Ergenekon Mahallesi'nden başlayarak 5000 Evler Kanyon Köprü civarına kadar uzanan güzergahta meydana geldi. Konvoyda yer alan bazı araçlar, şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye attı. Vatandaşların ihbarı üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, "halkın huzurunu bozacak şekilde trafiği tehlikeye düşürdüğü" tespit edilen 11 aracın tescil plakasına toplam 19 bin 197 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayan 12 araca da çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. - KARABÜK