Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açanlara Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açanlara Cezalar

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açanlara Cezalar
18.08.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişiye toplam 49 bin lira ceza kesildi.

Kartal'da düğün konvoyu sırasında havaya ateş açan ve aracıyla drift yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında toplam 49 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, 17 Ağustos günü Kartal'da meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, düğün konvoyu yapan birkaç şahsın trafik ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanıp havaya ateş ettiği görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen S.S. (19) ve Y.S.S.(20) isimli şahısların havaya ateş ettiği, aynı konvoyda yer alan diğer araç sürücüsü H.S. (20) isimli şahsın ise drift yaptığı belirlendi. Aynı adreste bulunan ve olaya karıştığı tespit edilen G.E, S.S., H.S. ve Y.S.S. isimli şahıslar kullanmış oldukları kuru sıkı tabanca ile beraber yakalandı.

Öte yandan, H.S isimli şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 67/1-D (Drift yapmak), 73/A (Trafiğin seyrini tehlikeye düşürmek ve kamunun huzurunu bozmak) ve 30/1-B (Cam filmi) maddelerinden toplam 49 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan Y.S.S. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, İnceleme, istanbul, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açanlara Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:25:34. #7.12#
SON DAKİKA: Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açanlara Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.