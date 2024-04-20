Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı

Bursa'da düğün konvoyunda meydana gelen kaza sonucunda 3 araç karıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

20.04.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı

BURSA - Bursa'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nden Mahmudiye Mahallesi'ne gelin almaya giden düğün konvoyundaki bir araç yol kenarında duran araca çarptı. 3 aracın karıştığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Orhangazi, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
23:16 ABD’de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
22:12 Silahlı soyguncu, “Helal kazanç“ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, "Helal kazanç" vurgulu paylaşım yapmış
21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 00:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement