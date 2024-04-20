Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
BURSA - Bursa'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nden Mahmudiye Mahallesi'ne gelin almaya giden düğün konvoyundaki bir araç yol kenarında duran araca çarptı. 3 aracın karıştığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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