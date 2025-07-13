Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yolculuk

Ankara'da düğün konvoyundaki bir şahıs, seyir halindeki otomobilin camından sarkarak yolculuk yaptı. Şahıs konvoydaki diğer vatandaşların uyarılarına aldırmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda bir şahıs seyir halindeki otomobilin camından sarktı. Kendi hayatını riske atan şahıs, konvoydaki diğer vatandaşların uyarına rağmen camdan sarkarak yolculuğa devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA