Düğünde Asansör Krizi: 10 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Düğünde Asansör Krizi: 10 Kişi Mahsur Kaldı

Bursa'da düğünde 10 kişi asansörde mahsur kaldı, kurtulunca gülme krizine girdiler.

05.05.2025 20:19
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Düğüne gelen davetliler asansöre 10 kişi binince mahsur kaldılar

Bursa'da asansör krizi kahkahayla bitti, 10 kişi mahsur kaldı, çıkınca gülme krizine girdiler

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğün ilginç anlara sahne oldu. Düğüne gelen 10 kişilik bir grup, kapasitesi 6 kişi olan asansöre binince mahsur kaldılar. Görevliler hemen gelip ara katta kalan asansörün kapısını anahtarla açarak içeridekileri kurtardı. Mahsur kalanlar kurtulunca gülme krizine girdiler.

Kapıların açılmasıyla birlikte davetliler bir anda kahkahalara boğuldu. İçlerinden bazıları gülme krizine girerken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yaşadıkları gerginliği kahkahayla atan grubun neşeli halleri izleyenleri de güldürdü.

Yetkililer, asansör kapasitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, benzer durumların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde Asansör Krizi: 10 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika

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