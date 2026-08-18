Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
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Akşehir'de bir düğünde havaya ateş eden Y.A., polis tarafından suçüstü yakalandı ve serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri, düğünü bir süre takip ettikten sonra havaya ateş eden şahsı elindeki silahla birlikte suçüstü yakaladı.

Olay, Yeni Mahalle Halk Ekmek Fırını yanında düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi. Düğün alanına gelen ekipler, dikkat çekmemek amacıyla bir süre düğünü izleyerek havaya ateş eden şahsı tespit etmeye çalıştı. Bir müddet sonra havaya ateş eden Y.A., elindeki silahla birlikte polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A. hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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