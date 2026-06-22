Düğünde İstek Şarkı Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir düğünde 'istek şarkı' çalınmaması üzerine dehşet saçarak 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan cinayet zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istediği parçanın çalınmaması üzerine olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

Kan donduran olay, 20 Haziran saat 23.45 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde düzenlenen düğün merasiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne katılan E.D. (43), orkestradan bir parça çalmasını talep etti. İstek parçanın çalınmamasına sinirlenerek müzisyenlerle ve çevredekilerle tartışan E.D., düğün alanından ayrılarak evine gitti. Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle okul bahçesine geri dönen gözü dönmüş şahıs, hedef gözetmeksizin düğün kalabalığının üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Panik ve çığlıkların birbirine karıştığı olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (12) ve H.B. (30) ağır yaralanırken, Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö. (22) ise hafif şekilde yaralandı.

12 yaşındaki Ayaz kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

Bir istek şarkı uğruna düğün yerini kan gölüne çeviren ve olayın ardından ormanlık alana kaçan şüpheli E.D., jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu saklandığı bölgede av tüfeği ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. E.D.'nin jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı E.D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR