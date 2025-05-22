Düğünde Kuzenini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Ceza

Düğünde kuzenini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de düğünde havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan sanık; 'Olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, dron tarafından da saniye saniye kaydedildi.

17 Ekim 2024 tarihinde Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana gelen olayda; düğünde kuzeni S.İ.'nin ölümüne sebep olan M.İ. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkı. Duruşmaya tutuklu sanık M.İ.'nin yanı sıra olayda hayatını kaybeden S.İ.'nin eşi Z.İ., annesi S.İ. ve babası N.İ. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada anne S.İ.; M.İ.'nin oğlunu kasten öldürdüğünü öne sürerek, en ağır cezayı almasını istedi. Üç çocuğunun yetim, kendisinin dul kaldığını belirten Z.İ. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Savunmasını yapan Sanık M.İ.; kesinlikle kasıt olmadığını belirterek savunmasında, "Hayatımın en büyük pişmanlığını yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık M.İ.'ye 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme M.İ.'ye ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan M.İ.'nin düğünde havaya ateş açması, S.İ.'nin bir anda yere yığılması ve düğüne katılanların S.İ.'nin yanına koşması havada bulunan dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay

12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'taki düğünde M.İ. (39), havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.'nin başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.