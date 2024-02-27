Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'da bir düğünde emekli uzman çavuşun maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında gelin, damat ve diğer şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülendi. Olayın ardından çevredekilerin panikle koştuğu görüldü. Maganda kurşunuyla vurulan uzman çavuşun eşi, olayla ilgili gözaltına alınan kişinin cezalandırılmasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.

27.02.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı

AMASYA - Amasya'da emekli uzman çavuşun bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Düğünde gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.

Kuzgeçe köyünde 3 Haziran 2023 tarihinde bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş Mehmet Çelik ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Düğün sırasında gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Çelik'in maganda kurşunuyla vurulmasının ardından çevredekilerin panikle koştuğu görüldü.

Mehmet Çelik'in eşi Melahat Çelik, olayla ilgili gözaltına alınan Sıdkı Ç.'nin 2 ay cezaevinde kalmasının ardından bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldığını söyledi. 8 Mart'taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş Melahat Çelik, "Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar 'siz ne yapıyorsunuz?' demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Amasya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • eylul sema: bu toplumu ne yaparsan yap eğitemezsin hiç bir millette ne gelin konvoyu var ne de silah sıkma yemin ediyorum Atam su hallerini görse bin pişman olurdu dini bile taklidi sadece duyarak okumadan araştırmadan yaşayan bir toplumdan ne bekleyebilrisinki.... 1 0 Yanıtla

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