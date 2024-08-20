Düğünde öldürülen meclis üyesinin cenazesini ağabeyi gözyaşları içinde teslim aldı - Son Dakika
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Düğünde öldürülen meclis üyesinin cenazesini ağabeyi gözyaşları içinde teslim aldı

Karşılaştıkları düğünde eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım tarafından silahla vurularak öldürülen eski Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından abisi tarafından teslim alındı. Turcer, memleketi Serik'te toprağa verilecek.

20.08.2024 21:56
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Düğünde öldürülen meclis üyesinin cenazesini ağabeyi gözyaşları içinde teslim aldı

ANTALYA - Karşılaştıkları düğünde eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım tarafından silahla vurularak öldürülen eski Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından abisi tarafından teslim alındı. Turcer, memleketi Serik'te toprağa verilecek

Dün akşam Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer ile aynı dönem Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında tartışma çıktı. Daha önce ikili arasında sosyal medya üzerinden tartışmaların yaşandığı öğrenilirken, düğünde karşılaşan Tuncer ve Yıldırım arasında kavga çıktı. Aralarında çıkan tartışma sonrası eski belediye başkan yardımcısı Ziya Yıldırım, yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'e 3 el ateş ederek yaraladı.

Hastanede kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan göğsünden yaralanan yüksek inşaat mühendisi Tuncer, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Ziya Yıldırım ise polis ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Tuncer'in cansız bedeni buradaki otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından abisi Yusuf Tuncer tarafından teslim alındı. Ağabey Tuncer'in oldukça üzgün olduğu görülürken Hasan Ali Tuncer'in Serik'te toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünde öldürülen meclis üyesinin cenazesini ağabeyi gözyaşları içinde teslim aldı - Son Dakika

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