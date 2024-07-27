Düğünde Silah Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Düğünde Silah Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde, bir kişinin belindeki silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Reşo Gürsoy hayatını kaybetti. Soruşturma ise devam ediyor.

27.07.2024 20:59
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün töreninde belindeki silah kazara ateş alan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni'nin Aktepe köyündeki bir düğün töreninde Reşo Gürsoy'un belindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan mermiler Reşo Gürsoy ile düğün alanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti. Yaralanan Gürsoy ve Eryalçın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Reşo Gürsoy, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde Silah Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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