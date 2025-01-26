Düğünde Tartışma, Kanlı Sona Erdi

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Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitmişti: Zanlı tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan ve sokağa taşınan tartışmada 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Askeri Sapağı Sokak'ta bulunan düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taşındı. Yanında getirdiği silahı çıkartan B.K., tartıştığı B.D. ile O.Ç'ye ateş etti. B.D. bacaklarından, O.Ç. ise kasığından vuruldu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zanlı B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.K.'nın olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.