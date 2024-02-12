Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş açan kişilerin Y.K. ve S.A. olduğu tespit edildi. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. Yakalanan şahıslar yarın adliyeye sevk edilecek.

12.02.2024 20:40
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Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Polis ekipleri, yapmış olduğu çalışma sonucunda havaya ateş açan kişilerin Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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