Düğünden 3 Gün Sonra Kaybolan Antrenör Eve Döndü - Son Dakika
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Düğünden 3 Gün Sonra Kaybolan Antrenör Eve Döndü

Düğünden 3 Gün Sonra Kaybolan Antrenör Eve Döndü
21.07.2025 10:40
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Denizli'de düğün sonrası kaybolan antrenör, borç iddialarıyla geri döndü; eşi affetti.

Denizli'de düğünden 3 gün sonra takılarla birlikte ortadan kaybolan antrenör damadın eşi, "İddialar gerçek değil, arkadaş kurbanı olmuş. Hata yaptı ama hiçbir şey insanın canından önemli değil" dedi.

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi. Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borcu olduğu öne sürüldü. Düğünde kendisine ve eşine takılan paralar ile altınları da alarak evi terk eden Acar'ın, borcun ailesine yansımaması için ortadan kaybolduğu düşünüldü. Önceki gün akşam saatlerinde kendisine ulaşılan antrenör, evine geri döndü.

"Arkadaş kurbanı olmuş, afettim"

Eve dönen eşini yaptığı hatadan dolayı affeden gelin Ş.A., kocasının arkadaş kurbanı olduğunu savunarak, "Eşimi 18 Temmuz Cuma akşamı karakoldan sağ salim aldık. Bizim için de kaybolduğu ilk günden beri tek istediğimiz ona kavuşmaktı. Evet yaptı bir hata ama hallolmayacak şeyler değil, hiçbir şey insanın canından önemli değil. Biz 4 yıldır birlikteyiz, düğünümüz olur olmaz böyle bir şey yaşamam kabul edilir bir şey değildi ama yıllardır bana bir zararı olmadı, herkesten çok hep yanımda olan oydu. Yaptığı hata düzeltilmeyecek bir hata olsa ben affetmezdim. Her insan hata yapar, O da yaptı bir hata ama hiçbir şey onun canından kıymetli değil. Hakkında çıkan kumar iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Evet borç olduğu doğruymuş fakat alacak verecek meselesi yüzünden tamamen mağdur edilen kişi kendisi olduğu için bunalıma girip bu durum yaşanmış" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünden 3 Gün Sonra Kaybolan Antrenör Eve Döndü - Son Dakika

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