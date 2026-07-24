Düğününde Havaya Ateş Açan Damat, Vatandaşı Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğününde Havaya Ateş Açan Damat, Vatandaşı Yaraladı

Düğününde Havaya Ateş Açan Damat, Vatandaşı Yaraladı
24.07.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birecik'te damadın düğününde ateş açması sonucu bir vatandaş yaralandı, gözaltılar yapıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğününde havaya ateş açan damat, bahçede çalışan vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar günü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bahçede çalışan H.A. isimli vatandaş, nereden ateşlediği belirlenemeyen yorgun merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, tedavi altı alınırken olayı araştıran Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merminin çıktığı silahın M.Ş. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin aile düğününde silahını damat İ.H.Ş.'ye verdiği ve damadın silahla havaya ateş ettiği tespit edildi.

Silaha el konulurken gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğününde Havaya Ateş Açan Damat, Vatandaşı Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:16:50. #7.13#
SON DAKİKA: Düğününde Havaya Ateş Açan Damat, Vatandaşı Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.