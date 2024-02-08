Dükkan Sahibi Kiracısıyla Tartışması Hakkında Konuştu

Kiracısıyla tartışması gündem olan dükkan sahibi: "Çıkarsa iki ay kirasını almayacağız, taşınmasına da yardımcı olacağız"
Sosyal medyada gündem olan dükkan sahibi, kiracısıyla yaşadığı tartışma hakkında konuştu
İSTANBUL - Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi, kiracısına "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" demiş, olay basında ve sosyal medyada gündem olmuştu. Olay hakkında açıklama yapan dükkan sahibi Osman Kızıltaş, "Benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim" dedi.
Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan bir dükkanın sahibi Osman Kızıltaş, kiracısından 50 bin TL kira istedi. Kiracı ise mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Kirasının 50 bin TL olmadığı taktirde kiracısının çıkmasını isteyen dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi tehditlerde bulunarak " Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi.
İkili arasında yaşanan tartışmanın basına yansımasının ardından dükkan sahibi Osman Kızıltaş açıklamada bulundu. 8 yıllık kiracısının kendisine düzenli ödeme yapmadığını, kira bedeli olarak kiracının kendisine piyasa değerinden daha düşük ücretler ödediğini iddia eden Kızıltaş, dükkanı kendisinin kullanacağı gerekçesiyle kiracısının dükkandan çıkmasını istediğini, kiracısının ise 'bana 200 bin TL vereceksin yoksa dükkandan çıkmam' dediğini iddia etti. Dükkan sahibi Kızıltaş ayrıca dükkandan çıkması halinde kiracısından iki aylık kirayı almayacağını ve taşınmasına yardım edeceğini söyledi.
"Çıkarsa iki ay kirasını almayacağız, taşınmasına da yardımcı olacağız"
Kızıltaş, "Bu benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. 2022 senesinde 6 bin 250 ödeme yaptı. İdare ettik sesimizi çıkarmadık, yalvardık yakardık, 2023 senesinde de 10 bin lira ödedi. Dükkanın kirası o zaman 30 bin lira idi. 2024'e geldik kendisini çağırdım rica ettim. Durumu anlattım beni dinlemedi sinirlendirdi. '200 bin TL bana para vereceksin yoksa çıkmam, mahkemeye verirsen 3 buçuk sene sürer' dedi. Ben de sinirlendim ve o esnada bu kelimeleri kullandım. Ban yakışmayan kelimelerdi, sinirlendiğim için söyledim. Bunun için özür dilerim. Kiracımın çıkmasını istiyorum. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim. Kendisinden de özür diliyorum. O anda gözüm görmedi, 'ne yaparsa yapsın çekerse çeksin' dedim. Biz kendisini ikna edeceğiz. İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Biz kendimiz kullanmak istiyoruz. Kendi yerimizi kendimiz kullanmak istiyoruz" dedi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Dükkan Sahibi Kiracısıyla Tartışması Hakkında Konuştu - Son Dakika
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