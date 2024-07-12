Dükkan sahiplerinden vergi levhası parası istemişlerdi, esnaflar o günü anlattı - Son Dakika
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Dükkan sahiplerinden vergi levhası parası istemişlerdi, esnaflar o günü anlattı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yabancı uyruklu dükkan sahiplerinden vergi levhası parası isteyen 3 kişi, yakalanarak tutuklandı. Yaşanılan olayın ardından sokakta bulunan esnaflar olayın nasıl olduğunu anlattı. Şüpheliler, dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira para talep etmiş ve gelecek günlerde parayı alacaklarını söylemişlerdir.

12.07.2024 17:24
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Dükkan sahiplerinden vergi levhası parası istemişlerdi, esnaflar o günü anlattı

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yabancı uyruklu dükkan sahiplerinden vergi levhası parası isteyen 3 kişi, yakalanarak tutuklandı. Yaşanılan olayın ardından sokakta bulunan esnaflar olayın nasıl olduğunu anlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Altınşehir ve Adem Yavuz mahallelerinde 3 Temmuz'da, iddiaya göre M.D., B.D. ve H.K. isimli şahıslar mahallede yabancı uyruklu kişilerin işlettikleri dükkanlara girerek vergi levhası sorup, dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira para istedi. Dükkan sahiplerine 2-3 gün süre veren şahıslar gelip parayı alacaklarını bildirirken, yabancı uyruklu kişiler durumu polise haber verdi. Şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D. ve H.K.'yı ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olayın ardından yabancı uyruklu dükkanların sahipleri bir süre dükkanlarını kapattıkları öğrenilirken, sokak üzerindeki esnaflar ise o gün neler yaşandığını anlattı.

Mahalle esnaflarından Süleyman Gül, "2-3 kişi gelmiş buraya, demişler ki bize 10 bin lira para vereceksin. 'Yarın hazırla biz geliyoruz' demişler. O da vergisini verdiğini ve para veremeyeceğini' söylemiş. Öyle çekip gitmişler şahıslar. Mekan sahibinden duydum. Bana anlattı. Bize gelmediler ama gittikleri dükkana tekrardan geleceklerini söylemişler" dedi.

Kaynak: İHA

Ümraniye, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dükkan sahiplerinden vergi levhası parası istemişlerdi, esnaflar o günü anlattı - Son Dakika

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