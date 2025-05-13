Dumanlar Yangın Alarmı Başlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırım üzerindeki mazgala atılan sigara izmariti sebebiyle yükselen dumanlar, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın önündeki kaldırımda bulunan mazgaldan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mazgaldaki çöplerin de tutuşması sonucu çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çevredeki vatandaşlar da sigara izmaritlerinin de yanık bir şekilde yere veya çöpe atılmasının yangınlara sebep olduğunu ifade ederek, herkesi duyarlı olmaya ve çevreyi temiz tutmaya davet etti. - AYDIN