Dumanları gören yaşlı kadın fenalaştı - Son Dakika
Dumanları gören yaşlı kadın fenalaştı

Dumanları gören yaşlı kadın fenalaştı
02.05.2026 17:57  Güncelleme: 17:58
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangında dumanları gören yaşlık kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangında dumanları gören yaşlık kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2196 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumda bulunan kağıtların tutuşması spnucu tüm apartmanı duman kapladı. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın birinci katında oturan ve dumanları gören yaşlı bir kadın ise evinin yandığını düşünerek fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de binayı tahliye ederek yangına müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dumanları gören yaşlı kadın fenalaştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dumanları gören yaşlı kadın fenalaştı - Son Dakika
