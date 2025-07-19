Dümen Arızası Sonrası Kurtarma

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası sonucu sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kepez'e yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kepez Soğuksu önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne, dümen arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kepez'e emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
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