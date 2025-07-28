Dumlupınar\'da Çıkan Orman Yangını 5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar ilçesi yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisindeki ormanlık alandan saat 18.00 sularında yoğun dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgara rağmen yaklaşık 5 saatte söndürüldü.

Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler yangın bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu. Bölgede yangın çıkardıkları iddia edilen motosikletli 4 şüphelinin yakalanması için ise güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA