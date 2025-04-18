Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı - Son Dakika
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Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile hayatını birleştirdi. Ünlü isimlerin katıldığı düğünde Dalveren'e tam 5 kilo altın takıldı, bu gösterişli hediye sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

18.04.2025 09:24
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Bir dönem müzik kariyeriyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Fatih Erdem'le geçtiğimiz aylarda Dubai'de nikâh defterine imza atmıştı. Çift, önceki gün İstanbul'da görkemli bir düğün yaptı.

ALTIN YAĞDI

Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleşen düğün töreninde İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Gecede takı merasimi de uzun sürdü. Davetliler, yeni evli çifte hediyelerini verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Düğünde Aleyna Dalveren'e 5 kilo altın takıldı. Düğün takıları sosyal medyada çok konuşuldu.

"SANA EMENET EDİYORUM"

Düğünde şarkıcı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Şafak Sezer'in halay çektiği düğüne Dilan Polat ve Özlem Lina Öz de katıldı. Tatlıses, damada nasihatte de bulunmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Birbirinizi sevin sayın." sözleriyle çifti tebrik etti.

Dünyaevine giren Aleyna Dalveren\'e düğünde altın yağdı
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Son Dakika 3.Sayfa Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sebahattin yıldırım:
    Arkadaş bu ne Görmemişlik yaa zengiseniz milletin gözüne niye sokuyorsunuz bukadar Benim bildiğim variyetli insanlar zaten bunlara tenezzül etmezler... 56 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Dalverene kim vermiş? 45 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    bu ülkede suça sürüklenmemek mümkün değil 36 3 Yanıtla
  • Nazife:
    Allah mutluluklarını daim etsin . 2 14 Yanıtla
  • Haydar Demir:
    DALVERE VERMİŞLER ALTINLARI ENDEEN 8 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Bu ülkede bunca aç açıkta zor geçinen insanlar varken bu bir aymazlık ahlak ve görgü yoksunluğudur.. 3 0 Yanıtla
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