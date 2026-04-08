Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı

Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
08.04.2026 23:26  Güncelleme: 23:35
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü araçla sıkıştırıldıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Araçla kaçamayacağını anlayan şahıs, yaya olarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde şahsın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 450 bin TL idari para cezası yazıldı.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki minibüs ile kaçmaya başladı. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde ekipler tarafından sıkıştırılan K.A. bu kez de minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. K.A. ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak'ta yakalandı.

CEZALAR ÜST ÜSTE

Yapılan kontrollerde K.A.'nın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 'dur ihtarına uymama', ikinci kez 'alkollü araç kullanma', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 450 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 3 ay önce 'alkollü araç kullanma' suçundan el konulduğu öğrenilen K.A.'nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzadı. Öte yandan, minibüste 60 gün süreyle trafikten men edildi.

K.A. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
