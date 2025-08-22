Durağan\'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle risk altında olan ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında orman köylerinde, piknik ve mesire alanlarında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde ateş yakma, anız temizliği, izinsiz giriş ve risk oluşturan diğer durumlar kontrol edilerek anında müdahalede bulunuluyor.

Ekipler ayrıca vatandaşlara, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda özellikle ateş yakmama, cam ve plastik atık bırakmama gibi hususlarda hatırlatmalarda bulunuluyor.

Jandarma, vatandaşların da duyarlılığıyla ormanların korunabileceğini vurgularken, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. - SİNOP