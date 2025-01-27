Durağan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 119 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

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Sinop'un Durağan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 119 adet ecstacy hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon kapsamında, 119 adet ecstacy hap, 3 bin 900 TL suç geliri ele geçirdi. Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİNOP