Sinop'un Durağan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik gerçekleştirilen üst aramasında 1 gram esrar maddesi ile 16 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Durağan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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