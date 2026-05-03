İhmal mi kurban etti? Genç mühendis kamyonetin altında can verdi
03.05.2026 14:33  Güncelleme: 14:47
Küçükçekmece'de otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop, tekeri patlayan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Aile, altyapı çalışması sonrası yerinden çıkan rögar kapağının kazaya neden olduğunu iddia ediyor.

Küçükçekmece'de İETT durağında otobüs bekleyen genç mühendis Görkem Selvitop, tekeri patlayan kamyonetin altında kaldı. Altyapı çalışması nedeniyle kazılan caddenin tamamlanmadan bırakıldığı ve yerinden çıkan rögar kapağının kamyonun altına girerek kazaya sebebiyet verdiğini iddia eden aile, hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yaşandı. İşinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başladı. Yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıktı ve mühendis Selvitop'u ezdi. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Sorumlular hesap verecek"

Yaşanan kazanın ardından memleketi Trabzon'da toprağa verilen 38 yaşındaki genç mühendis, geride "İhmal mi vardı" sorusunu bıraktı. Ailenin iddiasına göre kazanın yaşandığı caddede altyapı çalışması sonrasında yol gerektiği gibi kapatılmadı ve bu sebeple rögar kapağı kamyonun altına lastiği patlattı. Polis raporlarında rögar kapağının tekerleri patlattığını belirten amca Mehmet Güner, sürücünün sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle durağa girdiğini ifade etti.

Yeğeninin ölümü hakkında konuşan Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop işyerinden çıkmış, servis ile durağa geliyor. Beklediği sırada süratli şekilde gelen bir kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bekleyen yeğenime çarpıyor. Kaza sonucunda Görkem ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen ise hastanede hayatını kaybetti. Bulvar üzerinde, hemen trafik ışıklarının önünde bir asfalt çalışması olmuş. Polis raporlarında gördüğümüz üzere bu altyapı çalışması sonucunda yerinden çıkan bir rögar kapağı kamyonun altına girerek sürüklenmiş. Bir süre sonra arka tekerlerini sıkıştırarak patlamasını neden olmuş ve kaza yaşanmış. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkmış, durakta bekleyen yeğenime çarpmış. Bu yolun, bu çalışmanın sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise gereken tüm şikayetleri yapacağız. Tüm hukuki süreçleri değerlendirerek sorumlu kim ise cezasını çekmesini sağlayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yeğenim Görkem 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. Çanakkale köprüsü gibi birçok önemli projede görev aldı, vatanına milletine hizmet etti. Acımız çok büyük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

