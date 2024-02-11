Durakta bekleyenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Durakta bekleyenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Durakta bekleyenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 20:21  Güncelleme: 20:24
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Durakta bekleyenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. hakimiyetindeki 41 ANH 597 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağında bekleyen R.Ş. ile E.D'ye çarptı. Savrulan otomobil elektirler direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ş. ile E.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. R.Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.E.K'nin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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