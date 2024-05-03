Durdurulan otomobilden 2 çuval esrar çıktı - Son Dakika
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Durdurulan otomobilden 2 çuval esrar çıktı

Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 çuval içerisinde toplam 17 kilo 650 gram uyuşturucu madde esrar ele geçirildi. İhbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Batman Çevreyolu'nda durdurdu. Dedektör köpek Linda'nın da katıldığı aramada, 2 çuval içerisinde skunk ve toz esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilecekler.

03.05.2024 22:59
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Durdurulan otomobilden 2 çuval esrar çıktı

BATMAN - Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 çuval içerisinde toplam 17 kilo 650 gram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. Batman Çevreyolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek Linda ile yapılan aramada 2 un çuvalı içerisinde toplam 17 kilo 650 gram skunk ve toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Durdurulan otomobilden 2 çuval esrar çıktı - Son Dakika

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