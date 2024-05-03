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Durdurulan otomobilden 2 çuval esrar çıktı

BATMAN - Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 çuval içerisinde toplam 17 kilo 650 gram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. Batman Çevreyolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek Linda ile yapılan aramada 2 un çuvalı içerisinde toplam 17 kilo 650 gram skunk ve toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.